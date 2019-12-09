واشنطن تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن.. لهذا السبب!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

طلبت الولايات المتحدة الإثنين عقد اجتماع هذا الأسبوع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة خطر "تصاعد استفزازات" كوريا الشمالية بعد "إطلاقها صواريخ أخيراً".



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية "في ضوء الأحداث الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية"، تريد واشنطن التي ترأس مجلس الأمن طوال ديسمبر (كانون الأول)، اجراء "نقاش هذا الأسبوع حول كوريا الشمالية".

وأضاف أن هذا النقاش يجب أن يكون حول "إطلاق الصواريخ حديثاً وإمكانية التصعيد في استفزازات كوريا الشمالية".

إلى ذلك، تخلت الإدارة الأمريكية عن طلب اجتماع للمجلس يتعلق بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية على خلفية توتر جديد بين البلدين.

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وكان من المقرر أصلاً عقد الاجتماع الثلاثاء.

وبعد مضاعفة إطلاق صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في الأشهر الأخيرة كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قللت من أهميتها، أعلنت بيونغ يانغ الأحد أنها أجرت "اختباراً مهماً للغاية" انطلاقاً من موقع سوهاي للأقمار الصناعية.

وقد صرح الرئيس ترامب الأحد أن "كيم جونغ أون ذكي للغاية ولديه الكثير مما سيخسره، إذا كان سلوكه عدائياً".

والاثنين، سخر كيم يونغ تشول الذي قاد المفاوضات على الجانب الكوري الشمالي حتى فشل قمة هانوي في فبراير (شباط)، من "الكلمات والعبارات الغريبة" التي يقولها ترامب، واصفاً إياه بأنه "عجوز غير متماسك".

والأسبوع الماضي، هاجمت بيونغ يانغ ترامب للمرة الأولى منذ التوتر في عام 2017، زاعمة شعورها بالقلق إزاء "الخرف"، كما وصفه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قبل لقائهما الأول في يونيو (حزيران) 2018 في سنغافورة.