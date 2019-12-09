شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن لبحث «استفزازات» كوريا الشمالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) طلبت الولايات المتحدة اليوم (الإثنين) عقد اجتماع هذا الأسبوع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة خطر «تصاعد استفزازات» كوريا الشمالية بعد «إطلاقها صواريخ أخيراً». وقال متحدث باسم وزارة الخارجية «في ضوء الأحداث الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية»، تريد واشنطن التي ترأس مجلس الأمن طوال ديسمبر، إجراء «نقاش هذا الأسبوع حول كوريا الشمالية».



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