سليم عون: نحن ندفع اثمان الدفاع عن الحرية

اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب السابق ​سليم عون​ ان "التيار الوطني الحر يدفع اليوم اثمان الدفاع عن الحرية، منذ كلام ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ الاخير امام عدد من الرؤوساء والمتعلق بعودة ​النازحين السوريين​ الى ديارهم، والتي هدد انه سينجز هذا الامر لوحده ان لم يساعدوه".

ولفت عون في حديث تلفزيوني، الى ان "الامر تفاقم مع موقف وزير الخارجية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ والذي اعلن بشكل واضح وصريح انه مستعد للذهاب الى ​سوريا​ لإعادة النازحين"، منوهاً بأن "هذه المواقف ليست من باب التحدي لأي دولة، وانما نابعة من الحق"، مشدداً على "اننا اصحاب حق وسنبقى اصحاب حق والتاريخ يشهد على هذا الكلام".