اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب السابق سليم عون ان "التيار الوطني الحر يدفع اليوم اثمان الدفاع عن الحرية، منذ كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاخير امام عدد من الرؤوساء والمتعلق بعودة النازحين السوريين الى ديارهم، والتي هدد انه سينجز هذا الامر لوحده ان لم يساعدوه".
ولفت عون في حديث تلفزيوني، الى ان "الامر تفاقم مع موقف وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل والذي اعلن بشكل واضح وصريح انه مستعد للذهاب الى سوريا لإعادة النازحين"، منوهاً بأن "هذه المواقف ليست من باب التحدي لأي دولة، وانما نابعة من الحق"، مشدداً على "اننا اصحاب حق وسنبقى اصحاب حق والتاريخ يشهد على هذا الكلام".
كانت هذه تفاصيل خبر سليم عون: نحن ندفع اثمان الدفاع عن الحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.