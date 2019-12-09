بستاني: الدولة اصبحت شريكة بإستيراد البنزين ولن يكون هناك ازمة بعد اليوم

اشارت وزيرة ​الطاقة​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ندى بستاني​ الى انها "مددت مناقصة ​البنزين​ اسبوعًا لتوسيع المنافسة، لماذا لم تتقدم الشركات الاخرى التي اشترت دفاتر الشروط؟ و​الدولة اللبنانية​ اصبحت اليوم شريكة في استيراد البنزين واطمئن المواطنين انه لن يكون هناك ازمة بنزين بعد اليوم، واعيد واكرر لن يكون هناك زيادة على المواطن وسوف نبيع 100% ب​الليرة اللبنانية​".

واوضحت بستاني في تصريح تلفزيوني، ان "الهدف من دخولنا السوق ليس لاقفال الشركات أو المحطات ولكن لتأكيد توافر مادة البنزين في السوق المحلي عبر دور ضامن للدولة".