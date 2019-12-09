اشارت وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ندى بستاني الى انها "مددت مناقصة البنزين اسبوعًا لتوسيع المنافسة، لماذا لم تتقدم الشركات الاخرى التي اشترت دفاتر الشروط؟ والدولة اللبنانية اصبحت اليوم شريكة في استيراد البنزين واطمئن المواطنين انه لن يكون هناك ازمة بنزين بعد اليوم، واعيد واكرر لن يكون هناك زيادة على المواطن وسوف نبيع 100% بالليرة اللبنانية".
واوضحت بستاني في تصريح تلفزيوني، ان "الهدف من دخولنا السوق ليس لاقفال الشركات أو المحطات ولكن لتأكيد توافر مادة البنزين في السوق المحلي عبر دور ضامن للدولة".
كانت هذه تفاصيل خبر بستاني: الدولة اصبحت شريكة بإستيراد البنزين ولن يكون هناك ازمة بعد اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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