أكد النائب ​نهاد المشنوق​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن أخبارا كاذبة يتم تداولها عن صحته، لافتا الى ان الخبر غير صحيح، وهو بصحة جيّدة، وفي منزله.

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كانت هذه تفاصيل خبر المشنوق ينفي الأخبار المتداولة عن صحته: انا بصحة جيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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