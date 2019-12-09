حزب الله ينفي توقيف عضو المجلس المركزي شوقي زعيتر بجرم المخدرات

نفت العلاقات العامة في ​حزب الله​ "الخبر الذي يتداوله بعض ​المواقع الاخبارية​ للمرة الثانية عن توقيف عضو المجلس المركزي في الحزب شوقي زعيتر بجرم ​المخدرات​".

وأكدت في بيان أن "الخبر عار عن ​الصحة​ والمصداقية وهدفه تشويه صورة حزب الله"، لافتة الى أن زعيتر على رأس عمله في مكتبه.

وحذرت كل من يتداول هذا الخبر معتبرة أن "هذا الأمر بمثابة قدح وذم"، مشيرة الى أن "هذا الفعل يعرّض مرتكبيه للملاحقة القانونية".

اشارة الى أن ​مواقع الكترونية​ تداولت أن زعيتر موقوف لدى المعلومات بتهمة تهريب 15 طناً من المخدرات.

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