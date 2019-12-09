حاصباني: ما يتكلم عنه المطران عودة يتعلق بلبنان وهو حريص على ما يقول

اشار نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​غسان حاصباني​ الى انه "يجب أن نعرف أولاً طبيعة المناسبة التي تكلم فيها ​المطران الياس عودة​ وكانت هذه الكلمة في ذكرى ​جبران التويني​، وما قاله المطران عودة عن الوضع هو طبيعي لأن هذا الكلام طبيعي وكلامه يرتبط بالحالة التي نحن فيها وكانت العظة قبل يوم من ​الاستشارات النيابية​".

واوضح حاصباني في حديث تلفزيوني، بان "المقصود في عظة المطران عودة معروف وقالها في عظته، ومن الواضح انه يلمّح على من يعلي السقف السياسي في البلد والعودة إلى الخطابات المذهبية في البلد". اضاف "أعتقد أن ال​لبنان​يين لديهم قدرة فهم كافية ولا نريد أن نبالغ في التوجه على هذا الشخص وأنا لا أريد أن أتكلم عند".

ولفت حاصباني الى انه "لست ادري اين يضع نفسه وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال ​الياس بو صعب​ ولكنه من المؤكد انه اخطأ في كلامه، فالمطران عودة معروف جداً بمواقفه الجريئة"، وتابع "رجل دين أو رجل سياسي هو حر ويحق له بالتكلم وإن كان على منبر ومن يحمل ​السلاح​ لا يحمل سلاح من أجل ​طائفة​ واحدة وخطاب المطران عودة ليس مذهبي، وأي شخص لديه حرية الرأي، ولكن عندما يكون الوضع الإنساني والوطني في خطر حرية الرأي مفتوحة امام الجميع".

واعتبر ان ما يتكلم عنه المطران عودة يتعلق بلبنان وهو حريص على ما يقول ويرتفع صوته كلما ارتفعت معاناة الناس وأي ردود فعل واضح بأنها ممنهجة لوضع الكلام في إطار سياسي.