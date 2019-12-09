شويغو يبحث مع أكار الوضع في شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، ان وزيري الدفاع الروسي سيرغي شويغو والتركي خلوصي أكار، "بحثا في إطار مذكرة سوتشي التطورات الأخيرة في منطقة عملية نبع السلام، والوضع في إدلب وغير ذلك من قضايا أمنية".
يذكر أن "الشرطة العسكرية الروسية تواصل تسيير دوريات مشتركة مع القوات التركية بشمال سوريا، وذلك تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعتها روسيا وتركيا خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا في تشرين الاول الماضي".
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