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شويغو يبحث مع أكار الوضع في شمال سوريا

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أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، في بيان لها، ان وزيري الدفاع الروسي ​سيرغي شويغو​ والتركي ​خلوصي أكار​، "بحثا في إطار مذكرة سوتشي التطورات الأخيرة في منطقة عملية نبع السلام، والوضع في إدلب وغير ذلك من قضايا أمنية".

يذكر أن "​الشرطة العسكرية​ الروسية تواصل تسيير دوريات مشتركة مع ​القوات التركية​ بشمال ​سوريا​، وذلك تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعتها ​روسيا​ وتركيا خلال زيارة الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ إلى روسيا في تشرين الاول الماضي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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