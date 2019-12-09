شويغو يبحث مع أكار الوضع في شمال سوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، في بيان لها، ان وزيري الدفاع الروسي ​سيرغي شويغو​ والتركي ​خلوصي أكار​، "بحثا في إطار مذكرة سوتشي التطورات الأخيرة في منطقة عملية نبع السلام، والوضع في إدلب وغير ذلك من قضايا أمنية".

يذكر أن "​الشرطة العسكرية​ الروسية تواصل تسيير دوريات مشتركة مع ​القوات التركية​ بشمال ​سوريا​، وذلك تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعتها ​روسيا​ وتركيا خلال زيارة الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ إلى روسيا في تشرين الاول الماضي".