الخارجية اليونانية تطالب بروكسل بإدانة الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق

دعا وزير الخارجية ​اليونان​ي نيكوس دندياس، خلال الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي، إلى "إدانة الاتفاق الأمني والبحري بين ​تركيا​ و​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية، ووضع إطار للعقوبات ان لم يتراجع الطرفان عن الاتفاق"، معتبراً "المذكرة انتهاكا لاتفاقات الصخيرات، وانتهاكا مباشرا للقانون الدولي وقوانين الملاحة البحرية الدولية"، مؤكداً أن "اليونان ستبذل كل ما بوسعها من أجل حماية سيادتها وحقوقها السيادية".

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