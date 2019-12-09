أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ​ميخائيل بوغدانوف​ أن جدول أعمال اجتماع "​أستانا​" (نورسلطان) بشأن ​سوريا​ يتضمن نظرة عامة على ما يحدث "على أرض الواقع"، وكذلك وفاء الأطراف بالتزاماتها، بما في ذلك والمذكرة الروسية التركية.

وقال بوغدانوف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "أجندة لقاء أستانا حول سوريا تتضمن نظرة عامة على ما يحدث "على الأرض"، لأن هناك مشاركين تقليديين، وفد من ​حكومة​ دمشق الشرعية، ووفد "​المعارضة السورية​ المسلحة"، يناقشون دائمًا ما يحدث "على أرض الواقع"، وكيف يتم الوفاء بالالتزامات، بما في ذلك وبموجب المذكرة الروسية التركية، وبالطبع كل القضايا الأخرى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الروسية: لقاء "أستانا" يناقش ما يحدث "على أرض الواقع" في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.