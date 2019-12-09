أكد وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "بلاده على استعداد تام لتبادل شامل للسجناء مع ​الولايات المتحدة الأميركية​، وذلك عقب عملية تبادل سجينين تمت بين البلدين في 7 كانون الأول الحالي".

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كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: مستعدون تماما لتبادل شامل للسجناء مع الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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