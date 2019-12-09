نتانياهو يدعو ليبرمان لمفاوضات سريعة قبل نهاية مهلة تشكيل الحكومة

وجه رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي، ​بنيامين نتانياهو​ في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "دعوة لزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ​أفيغدور ليبرمان​، من أجل الدخول في مباحثات سريعة لتشكيل ​حكومة​ إسرائيلية يمينية، قبل يومين من الوصول للانتخابات الثالثة في إسرائيل".

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