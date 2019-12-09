وصول بوتين إلى باريس للمشاركة بقمة رباعية نورماندي لبحث الأزمة بجنوب شرق أوكرانيا

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى باريس، للاجتماع مساء اليوم مع قادة أوكرانيا وفرنسا وألمانيا في إطار "رباعية النورماندي" لبحث الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا.
ومن المُقرّر أن يعقد بوتين قبل اجتماع "الرباعية"، لقاءً ثنائيًّا مع كلّ من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بينما سيجتمع مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد القمة الرباعية.
وكانت فكرة عقد قمة جديدة رباعية حول أوكرانيا قد طُرحت خلال لقاء ماكرون مع بوتين في 19 آب الماضي في بريغانسون جنوب شرق فرنسا، من ثمّ خلال مجموعة السبع في بياريتس.
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