الرئاسة السورية: "تويتر" تغلق صفحتنا على موقعها خلال بث مقابلة الأسد

أعلنت ​رئاسة الجمهورية​ العربية السورية، أن حسابها على موقع "​تويتر​"، تم إغلاقه، دون مبررات، خلال بث ​مقابلة​ الرئيس ​بشار الأسد​، مع قناة "راي نيوز 24" الإيطالية، التي تم منع عرضها على المحطة".

وأوردت صفحة الرئاسة رابط صفحتها على "تويتر"، التي تم إغلاقها، إضافة إلى قائمة بمواقع أخرى خاصة بصفحاتها على مواقع أخرى على ​الإنترنت​.

وبثت ​الرئاسة السورية​، حوارا للرئيس بشار الأسد مع قناة "راي 24" الإيطالية الرسمية، اليوم الاثنين، ردا على ما اعتبرته "حربا إعلامية" شنها التلفزيون الإيطالي بتأجيله إذاعة الحوار أكثر من مرة، لأسباب "غير مفهومة".