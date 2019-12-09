اشار رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ الى انه "الآن عرفت أن المسؤول عن فضيحة ​المطار​ اليوم هو محمد ​شاتيلا​ مدير عام الـMEAS وعلى وزير الأشغال التحرك وعلى ​القضاء​ إستدعائه وتوقيفه لأنه يأخذ ثمن خدمة ولا يقدمها".

وأضاف وهاب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "بعتقد صار لازم القضاء يوقف شي مسؤول حتى لا تصبح الإستدعاءات شكلية".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: على القضاء إستدعاء مدير عام الـMEAS لأنه يأخذ ثمن خدمة ولا يقدمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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