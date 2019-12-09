أمطار متفرّقة غدا والثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في النشرة المسائية الى انه لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي ماطر ومصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً حتى مساء يوم غد الثلاثاء حيث ينحسر تدريجياً.
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيّاً الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرّقة أحياناً كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1500 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجياً خلال الليل.
الأربعاء: غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية والداخلية ليلاً
الخميس: غائم جزئياً يتحول الى غائم مع بداية انخفاض في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات وتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها اعتباراً من المساء.
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