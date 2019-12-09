أمطار متفرّقة غدا والثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق

اشارت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في ​النشرة​ المسائية الى انه لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي ماطر ومصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً حتى مساء يوم غد الثلاثاء حيث ينحسر تدريجياً.

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيّاً الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتساقط ​أمطار​ متفرّقة أحياناً كما تتساقط ​الثلوج​ بشكل متفرق على ارتفاع 1500 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجياً خلال الليل.

الأربعاء: غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية والداخلية ليلاً

الخميس: غائم جزئياً يتحول الى غائم مع بداية انخفاض في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات و​تساقط امطار​ متفرقة تشتد غزارتها اعتباراً من المساء.