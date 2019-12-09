الجميل: لدينا قناعة بأن لبنان بحاجة الى حكومة حيادية من دون سعد الحريري

اشار رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​ الى انه لدينا قناعة بأن ​لبنان​ بحاجة الى حكومة حيادية اكثر من ​حكومة تكنوقراط​، لاخراجنا من الصراع الداخلي منذ 15 سنة ومن الصراع الدولي، وهي تسهل الدعم الدولي للبنان للخروج من الازمة الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر الجميل في حديث تلفزيوني، انه "اذا قررنا الاستجابة لمطلب الناس وحاجة لبنان علينا العمل في هذا الاتجاه، ونحن نتمنى ان من جميع الافرقاء بالتجاوب مع مطالب الناس بتشكيل حكومة حيادية". ولفت الى اننا بمرحلة التكليف، ولسنا بمرحلة التأليف ويجب عدم الخلط بالمراحل، والتخلي عن الحكومة يجب ان ينطبق على الجميع، والقبول ب​الحكومة الحيادية​ يعني خلوها من اي فريق سياسي بما فيهم رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​".

ولفت الجميل الى ان ذكر الراي العام والمسؤولين ان هناك جهاز ترقبي للحوادث ويحضر لها وينسق بين الاجهزة لتفادي هذه الازمات والكوارث، ونحن نتمنى اقرار هذا القانون في اسرع وقت ممكن. واعتبر ان حزب الله لديه مصلحة ان يفرض شروطه على اي كان، وهو يفضل فرض شروطه على الحريري ليؤمن له الغطاء، كما يفرض شروطه على الرئيس المسيحي الذي يؤمن له الغطاء المسيحي.