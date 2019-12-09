الحرس الثوري: إذا أخطأت إسرائيل تجاهنا سنسويها بالأرض انطلاقا من لبنان

اعلن مستشار قائد الحرس الثوري ال​إيران​ي اللواء مرتضى قرباني انه "في حال ارتكبت ​إسرائيل​ أصغر خطأ تجاه إيران، فستسوى ​تل أبيب​ بالتراب انطلاقا من ​لبنان​". في حديث لوكالة أنباء "ميزان"، أكد قرباني أن "إيران لا تسعى لحيازة ​السلاح النووي​ وإسرائيل أصغر من أن ترتكب أي خطأ، ويد المقاتلين الايرانيين على الزناد"، مشدداً على ان "الأحداث الأخيرة في لبنان و​العراق​ وإيران تهدف إلى ضرب وحدة جبهة المقاومة بما فيها إيران".

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