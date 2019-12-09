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أمانة المرأة بحزب الحرية المصرى تعقد أولى اجتماعاها وتضع خطة العمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت أمانة المرأة لحزب الحرية المصري بالقاهرة اجتماعها الاول برئاسة الفنانة هند عاكف، امين عام المرأة بالقاهرة ومساعد أمين عام القاهرة عضو الهيئة العليا للحزب.

ناقش الاجتماع الأول خطة العمل خلال المرحلة المقبلة وطرح رؤية مستقبليه لتفعيل المشاركة والتواصل مع السيدات لمناقشه قضياهم وحل مشاكلهم والاعداد لعقد ندوات ثقافية للمرأة وقد تم تحديد موعد انعقاد مهرجان "انت تهمنا" للاحتفال باليوم العالمي للمعاق الذي تقيمه أمانة الحزب بمصر الجديدة، يوم الجمعة المقبلة.

وتطرق الاجتماع مناقشة خطة التوسع فى أنشطة الحزب الثقافية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة من خلال التركيز على دعم المواطنين والتواجد بقوة داخل الشارع للوقوف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها أيضا وذلك فى إطار دور الحزب التنموي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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