شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة البرلمان" تقرر زيارة شارع المعز.. وتوصى بإزالة الإشغالات وتراخيص صارمة للمقاهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إن اللجنة قررت تنظيم زيارة ميدانية لشارع المعز لدين الله الفاطمى، للوقوف على أعمال التطوير فى قاهرة المعز بشكل عام، وشارع المعز على وجه الخصوص، وإن اللجنة أوصت الحكومة بضرورة وضع ضوابط صارمة فى تراخيص المقاهى، وكذلك إزالة الاشغالات من الأرصفة.

وأضاف "صدقى"، أن اللجنة قدمت توصيات للحكومة فى اجتماع لها مع ممثليها، بضرورة التوعية بأهمية المحافظة على التراث الحضارى، نظرا للقيمة التاريخية والأثرية والسياحية الكبيرة التي يمثلها شارع المعز لدين الله الفاطمي، وحرصا من اللجنة على المحافظة على هذا التراث المعماري الفريد، فإنها ستتابع التجهيز المرفقى لأعمال التطوير في هذه المنطقة الحيوية.

وأوصت اللجنة بقيام محافظة القاهرة ووزارة الداخلية بمنع جميع الظواهر السلبية في شارع المعز لدين الله الفاطمى، وقيام وزارة الأوقاف والوعاظ بعمل توعية لأهالى المنطقة بأهمية المحافظة على التراث وحسن التعامل مع الزائرين الأجانب.