شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المنتديات بحزب الحرية المصرى تناقش تأهيل الكوادر الشبابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة المنتديات التنظيمية بحزب الحرية المصري، اجتماعا اليوم، لمناقشة تنظيم المنتدى التنظيمي لتأهيل كوادر الحزب خلال الأيام المقبلة.

وقال ماجد طلعت، أمين التثقيف بالحزب، إن الاجتماع يأتي لتجهيز واستكمال لفكرة المنتديات التنظيمية لتأهيل أعضاء الحزب لتولي مناصب قيادية سواء داخل الحزب أو خارجة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة سواء شيوخ أو برلمان أو محليات.

وأضاف طلعت، أن المنتدي الأول للحزب والذي تنظيمه في منتصف العام الجاري، حضرة أكتر من 500 عضو وتم تأهيلهم علي مدار 3 أيام في نادي المؤسسة العمالية، مشيرا إلي أن المنتدى تضمن محاضرات يتدرب عليها العضو وهي التنظيمات الحزبية وخلق الشخصية القيادية والحملات الانتخابية والقوانين المتعلقة بالمجالس المحلية والنيابية.

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ومن ناحيته كشف المهندس أكمل نجاتي، منسق عام لجنة المنتديات التنظيمية، عن عقد المنتدى الثاني للحزب بمحافظة الجيزة خلال الشهر الجاري، مضيفا أن لجنة المنتديات تتكون من الدكتور مجدي علام نائب رئيس الحزب، رئيس اللجنة، وعضوية كلا من عضو من أمانات التدريب والتثقيف والتسويق السياسي والتخطيط الاستراتيجي والمرأة.