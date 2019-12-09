شاهد .. هرتله بهلوانات الإخوان على شاشات الارهاب فى تركيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو ساخر من مذيعين تنظيم الإخوان الهاربين إلى تركيا، حيث احتوى المقطع على بعض اللقطات الساخرة من المذيعين خلال تعليقهم على الأحداث السياسية فى مصر. وظهر فى الفيديو الساخر ، محمد ناصر وهشام عبد الله وحمزة زوبع ومعتز مطر . ويظهر فى الفيديو المذيع محمد ناصر وهو لا يستطيع تقديم كلمات للخروج لفاصل أثناء حديثه مع أحد الضيوف على قناة مكملين، وأيضا الفنان الهارب هشام عبد الله ، وهو لا يستطيع قراءة بعض آيات القرآن الكريم التى يستشهد بها دائما فى برنامجه على قناة الشرق، بينما ظهر حمزة زوبع ومعتز مطر فى حالة هيستيرية وكأنهم فاقدين للعقل على الهواء، فقام "زوبع" ببعض الحركات الغريبة، ومعتز مطر يتحدث مع نفسه كالمجانين على الهواء.

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