شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل اتصالات البرلمان: الشائعات تساوى فى خطرها الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب يوسف الشاذلي ، وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب ، من الخطر المتزايد للشائعات، مشيرا، إلى أن خطر الشائعات الخبيثة والمدمرة يتساوى تماما مع خطر الارهاب، فكلاهما يستهدف أمن الوطن ويثير البلبلة والفوضى والذعر والاضطراب.

وقال الشاذلى، فى تصريحات صحفية أن اختلاف أدوات الحرب عما مضى اليوم أصبحت حروب الجيل الرابع أخطرها واشدها تدميرا، لافتا إلى أن هذه الحرب تستهدف، تزييف الحقائق، والتخطيط لهدم الدول من خلال ترويج الشائعات بهدف خلق نوع من الإحباط لدى المواطنين والتشكيك في مؤسساتها.

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وطالب وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، مواصلة الخطى الجادة للتصدي للشائعات، التي تنتشر عبر بعض وسائل الاعلام العميلة والسوشيال ميديا وتوضيح الحقائق بكل شفافية للمواطنين، موضحا، أن هدف اسقاط الدولة المصرية كما هو الحال في بعض دول الجوار، لا يزال هدفا رئيسيا لدى بعض الجهات المأجورة وعلى الجميع الانتباه لذلك.