شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس:تميم بن حمد وجه قناة الجزيرة بالهجوم على الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأكد موقع "قطريليكس" ، أن قناة الجزيرة مستمرة فى تصعيد سياسة العداء ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بعد مقاطعة العرب لـ"تميم بن حمد" وحكومته بسبب تمسكه بدعم الإرهاب والميليشيات المسلحة.

وقال قطريليكس ، أن قناة الجزيرة تلقت مجموعة من التعليمات التي صدرت للإعلام القطري وعلى رأسه قناة الجزيرة بمختلف إصداراتها بشن هجوم حاد على دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي الوقت نفسه التودد للمملكة العربية السعودية قبيل القمة الخليجية فى الرياض .

ونقل قطريليكس ، عن مصادر قولها إن دولة الإمارات العربية المتحدة متمسكة بموقفها، وإصرارها على مقاطعة قطر ، لحين انصياع النظام القطري لشروط المقاطعة الرباعية مصر والسعودية والبحرين والإمارات ، وعلى رأسها وقف دعم الإرهاب، ووقف التعاون مع النظامين التركي والإيرانى .

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