نائب يطالب باستغلال اختيار القاهرة والغردقة ضمن أفضل 100 مدينة سياحية عالمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد المسعود ،عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن وزراء السياحة والأثار والثقافة والتنمية المحلية بصفة خاصة استغلال اختيار مدينتي القاهرة والغردقة ضمن أفضل 100 مدينة سياحية على مستوى العالم، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن مؤسسة يورومونيتور العالمية المتخصصة في دراسة وتحليل الأسواق، حيث تمت الدراسة على أكثر من 400 مدينة حول العالم على أساس أعداد السائحين الوافدين خلال عام 2018.

وأضاف عضو مجلس النواب، فى بيان له، أن ذلك التفوق المصرى بمثابة شهادة نجاح لما حققه قطاع السياحة المصرية بعد الدعم الكبير الذى قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذا القطاع الواعد وبفضل الدعم الرئاسى له توالت العديد من التقارير والإشادات الدولية التى تبرز المقومات السياحية والأثرية المختلفة التى تتمتع بها المدن السياحية المصرية.

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وأشار المسعود ، إلى أن القاهرة حصلت على المركز 42 في هذا التصنيف متقدمة بذلك 5 مراكز عن الفترة 2013- 2018، كما حصلت على رابع أفضل مقصد سياحى على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط متقدمة بذلك 18 مركزا عن الفترة 2013- 2018، وقد أرجع التقرير هذا النجاح لعدد من الأسباب منها التحول الكبير الذى شهدته مصر في عام 2018 لاستعادة مكانتها في المشهد السياحي في المنطقة، حيث جذبت الإصلاحات الاقتصادية الواسعة الاستثمار الأجنبي في السياحة والسفر، كما أثر تحرير سعر الصرف إيجابيا على السائحين، إلى جانب تطوير استراتيجية السياحة المصرية مع التركيز على الأسواق السياحية الجديدة واستعادة ثقة الأسواق مرة أخرى عن طريق رفع حظر السفر؛ وتسهيل الاستثمار في الموارد البشرية، هذا بالإضافة إلى حملات التسويق الجذابة واستخدام الوسائط الاجتماعية كأحد عوامل النجاح الرئيسية، كما شهدت المدينة استثمارات قوية في البنية التحتية وترميم المواقع التاريخية، هذا إلى جانب التطورات التي يشهدها مطار القاهرة الدولى ومحطة المترو ونجاح تنظيم كأس الأمم الأفريقية.