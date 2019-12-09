منتدى السلام ينعش أسوان سياحيًا.. وخبراء: إشغال الفنادق 100% (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تحولت محافظة أسوان إلى قبلة لسياحة المؤتمرات والمهرجانات، خاصة بعد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظة، التي اختارها لإقامة مؤتمر الشباب الثاني لأول مرة على أرضها في يناير 2017، وهو الحدث الذي يراه صناع السياحة بأسوان نقطة تحول في تاريخ محافظتهم، وبداية انطلاقها نحو العالمية بإعلان الرئيس أسوان عاصمة للثقافة والاقتصاد في إفريقيا، ثم عاصمة للشباب الإفريقي، وأخيرًا إقامة منتدى أسوان العالمي للتنمية والسلام يومي 11-12 ديسمبر.

تزينت أسوان بأجمل وأبهى حللها للترحيب بالرئيس السيسي وضيوفه من رؤساء وقادة العالم المشاركين في منتدى السلام والتنمية، وانتشرت لافتات الترحيب في جميع شوارع المدينة، وأعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رفع حالة الطوارئ بجميع المديريات الخدمية، ووقف الإجازات لحين انتهاء المنتدى، وأكد عطيه عن انتهاء الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمنتدى وترحيبه بكل الضيوف.

من جانبهم، أشاد العاملون في السياحة بإقامة مثل هذه المهرجانات والمؤتمرات، واعتبروها قبلة الحياة لصناعة السياحة في أسوان.

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قال عبد الهادي محمد، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، إن منتدى السلام والتنمية بأسوان رفع نسب الإشغال بالفنادق الثابتة إلى 100%، ووضعت الفنادق لافتة كامل العدد، وتمت الاستعانة بعدد من الفنادق العائمة لاستقبال وإقامة ضيوف المنتدى.

أضاف محمد أن مثل هذه الفعاليات والمؤتمرات تساهم في الترويج والدعاية السياحية لأسوان والأقصر، وتفتح أسواق سياحية جيدة، وتجذب أعدادًا كبيرة من السياح وخاصة من دول القارة السمراء.

وناشد عبد الناصر صابر، مرشد سياحي، المسؤولين التنفيذين ومحافظ أسوان أن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يهتموا بالمحافظة مثلما فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضعها على خريطة السياحة العالمية، وأن يتابعوا مشروعات تطوير وتجميل المحافظة، ويشركوا العاملين بالسياحة وأساتذة جامعة أسوان في هذه المشروعات من أجل أن تعود أسوان أجمل المدن العالمية.

يذكر أن مدينة أسوان تستضيف منتدى السلام والتنمية المستدامة خلال يومى 11 و12 ديسمبر الجارى، والمقرر أن يحضره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وعدد من زعماء وقادة العالم.​