"حيثيات سجن محمد علي وحادث ميكروباص العياط".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تهرب من الضرائب.. المحكمة في حيثيات حكمها بسجن المقاول محمد علي

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها الصادر في نوفمبر الماضي، بالسجن خمس سنوات غيابيًا على المقاول محمد علي وتغريمه ٥٠ ألف جنيه في قضية تهرب ضريبي.

تأجيل محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار السابق بتهمة الكسب غير المشروع لـ15 يناير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقًا؛ لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة ٥ ملايين و٨٦٢ ألف جنيه نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوي مالية، لجلسة 15 يناير للتقرير.

الميكروباص اتقلب بالركاب".. إصابة 8 أشخاص في حادث مروري بالعياط

شهد طريق كفر الرفاعي تابع لمركز شرطة العياط، تكدس مروري، إثر انقلاب سيارة "ميكروباص".

وتلقى مسؤول الإدارة العامة بالمرور، اليوم الإثنين، بلاغا من نجدة الشرطة، بوقوع حادث مروري بأحد طرق العياط، وبانتقال رجال المرور تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

لا وفيات.. رفع آثار حادث تصادم على دائري القاهرة الجديدة

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يواصل رجال الحماية المدنية، رفع آثار حادث تصادم عدد من السيارات على الطريق الدائري في منطقة القاهرة الجديدة.

وقال مصدر بهيئة الإسعاف، اليوم الإثنين لمصراوي، إن الحادث أسفر عن إصابة 11 مواطنا، موضحًا أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي لتلقي العلاج، دون وجود وفيات حتى الآن.

وشهد الطريق الدائري بالقرب من مول "كايرو فيستيفال"، حالة من التكدس المروري؛ إثر وقوع الحادث.

النيابة تتسلم نتيجة تحليل الـDNA لطفلي حضانة أوسيم.. والوالدان: "خدوهم"

تسلمت نيابة أوسيم، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، اليوم الاثنين، نتيجة تحليل الـDNA لطفلي حضانة أوسيم، التوأم بعد مضاهاتها بعينة من والديهما لتتطابق العينة، وتثبت نسب الطفلين للوالدين المتهمين بالتخلي عنهما.

بسبب لعب القمار.. رجل أعمال يدعي سرقة 482 ألف جنيه في الشروق

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على رجل أعمال، أدعى سرقته في منطقة الشروق.

تبلغ للمقدم أحمد عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة الشروق، من المدعو "ع.ع" صاحب مصنع أيس كريم، مصاب بكدمة بالرأس بأنه حال سيره بالسيارة ملكه بطريق السويس دائرة القسم، وبحوزته مبلغ مالي 482 ألف جنيه، كان في سبيله لتوصيله لصديقه "ب.ع" صاحب محل ملابس، وحال توقفه بالسيارة لقضاء حاجته فوجئ بشخصين يستقلان دراجة بخارية قاما بالتعدي عليه بالضرب محدثان إصابته المشار إليها، واستوليا منه على هاتفه المحمول، والمبلغ المالي المشار إليه، ولاذا بالفرار، وعقب ذلك اتصل على هاتفه المحمول، وتجاوب معه أحد الأشخاص أخبره بعثوره على الهاتف المحمول المستولى عليه، وتقابل معه أمام شركة النيل العامة للطرق بطريق السويس، واستعاد الهاتف وحضر للإبلاغ.

"معيشها في عز".. تجديد حبس سيدة استعانت بعشيقها لسرقة منزل شقيقتها بالهرم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، تجديد حبس ربة منزل وعشيقها وصديقه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة منزل شقيقة المتهمة الأولي في الهرم .

البداية بتلقي قسم شرطة الهرم بلاغًا من "رانيا" 33 سنة، ربة منزل، ومقيمة في المريوطية الهرم، باكتشافها سرقة مبلغ مالي 362 ألف و19 غوايشة مختلفة الأحجام، و14 خاتم مختلفة الأحجام، و8 ساعات من شقتها.