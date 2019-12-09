"أيروفلوت" أكثر شركات النقل الجوي دقة في العالم

احتفظت شركة "أيروفلوت" الروسية، وفقا لتنصيف وكالة التحليل الدولية OAG، بمركز الشركة الأكثر دقة بين أكبر 20 شركة طيران في العالم، وذلك في حصيلة عمل نوفمبر من هذا العام.

وقال مصدر في الشركة الروسية لمراسل "تاس": "وفقا لـOAG، أنجزت شركة "أيروفلوت" في شهر نوفمبر 92.1٪ من رحلاتها

وفقا للجدول الزمني المرسوم. وحسب هذا المؤشر، تفوقت على منافسين رئيسيين، وحققت تقدما بنسبة 2.3 نقطة مئوية بالمقارنة مع شهر أكتوبر"، وذلك للتصنيف الثاني على التوالي منذ أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق، قامت وكالة OAG بتقدير دقة

مواعيد الطيران لفئة "الخمس نجوم"، وكانت "أيروفلوت" شركة الطيران الروسية الوحيدة والأكبر في أوروبا من حيث حجم النقل، التي تحصل على أعلى الدرجات في هذا التصنيف.

وتعد "أيروفلوت" الناقل الجوي الرسمي لروسيا، وهي من كبرى الشركات من حيث عدد الركاب السنوي.

وتأسست الشركة عام 1923 وتعد من أقدم الناقلين الجويين في العالم، حيث تشمل خدماتها 96 مدينة في 49 دولة حول العالم.