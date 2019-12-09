الرئيس اليوناني يعرب عن تقديره العميق لدور السيسي في المنطقة

أعرب الرئيس اليوناني بروكوبيوس بافلوبوس "Prokopios Pavlopoulos" عن تقديره العميق للسيد الرئيس عبـد الفتاح السيسي والـدور السياسي الـذى يـقـوم بـه سيـادتـه في الـمنطقة. جاء ذلك خلال استـقبال رئـيس الجمهـوريـة الهيـلينيـة اليـونـانـيـة للسفيـر إسماعيل خيـرت بمناسبـة تقـديــم أوراق اعتـمـاده كـسفيـر لجمهـورية مـصر العـربـية لدى اليـونان.

وذكرت الخارجية اليوم الاثنين ان السـفيـر المصري نقل عـقـب مراسم تقديم أوراق الاعتماد تـحيات السيد رئيــس الجـمهوريـة للرئيس اليوناني، مُـشيـراً إلـى عمق وتميُــز العـلاقــات الثنائية في شتى المجالات.

كــما أشــاد الرئـيـس اليوناني بمستوى العلاقـات والتـعاون القــائـم بـيـن مصر واليونان، مُــعــربــاً عـن كامل دعمه للسـفـير المصري في مهمته الجديدة، وتطلع المسئولين اليــونــانـييـن بمختـلـف مستـوياتهم للتعاون والتـنسيق المشترك لدفــع وتـعزيز العـلاقـات الثنائية بين البلدين. تقـديــم أوراق اعتـمـاده كـسفيـر لجمهـورية مـصر العـربـية لدى اليـونان.وذكرت الخارجية اليوم الاثنين ان السـفيـر المصري نقل عـقـب مراسم تقديم أوراق الاعتماد تـحيات السيد رئيــس الجـمهوريـة للرئيس اليوناني، مُـشيـراً إلـى عمق وتميُــز العـلاقــات الثنائية في شتى المجالات.كــما أشــاد الرئـيـس اليوناني بمستوى العلاقـات والتـعاون القــائـم بـيـن مصر واليونان، مُــعــربــاً عـن كامل دعمه للسـفـير المصري في مهمته الجديدة، وتطلع المسئولين اليــونــانـييـن بمختـلـف مستـوياتهم للتعاون والتـنسيق المشترك لدفــع وتـعزيز العـلاقـات الثنائية بين البلدين.

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