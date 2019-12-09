هولندا تعتزم حظر استخدام غاز الضحك لغايات غير طبيّة

أعلنت الحكومة الهولنديّة اليوم أنها تخطط لإدراج أكسيد النيتروس المعروف بغاز الضحك، على اللائحة السوداء للمخدرات الممنوعة.

وأشارت إلى أن سبب ذلك، يكمن في اتساع رقعة استخدامه بين أواسط الشباب في البلاد.

وقال نائب وزير الصحة الهولندي بول بلوكهوس في خطاب للبرلمان، إن "الاستخدام الترفيهي لهذا الغاز أصبح مشكلة، وبالتالي فقانون الأفيون هو السبيل الصحيح لمعالجته".

وأضاف أنه "إضافة لخطر تعرّض من يستنشقه لفقدان الوعي

والسقوط أو التعرض لحادث مروريّ، فإن استخدامه أيضا قد يتسبب في تلف المخ".

وسيبقى استخدام الغاز مسموحا لأطباء الأسنان كمسكن للألم ولدى بعض مصنعي الأغذية في معلبات الكريمة المخفوقة.

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وتشير تقارير بريطانية إلى أن عدد مدمني غاز الضحك يقدر بحوالي 569 ألف شخص، غالبيتهم من الفئة العمرية بين 16 و24 عاما.

ويتمتع غاز الضحك بالقدرة على تغيير الحالة المزاجية للإنسان، كما أنه مخدر طبي، ويستخدم من قبل أطباء الأسنان للتخدير، وفي بعض الأحيان يستعمل أثناء عمليات الولادة لتخفيف الألم.

ووجدت دراسات عديدة أن استخدام هذا الغاز دون إشراف طبي أمر خطير للغاية، حيث يتسبب بنقص الأكسجين عند استنشاقه، فيقود ذلك إلى الاختناق وفقدان الوعي بسبب تدني مستويات الأكسجين في الدماغ.

كما يعمل غاز الضحك على منع وصول الإشارات الصادرة عن أجزاء مختلفة من الدماغ إلى العقل الواعي، ما يعطي شعورا مؤقتا بالاسترخاء والابتهاج عند من يستنشقه.