الأوروبي يؤكد دعمه للسودان في مسار التحول الديمقراطي

أكد الاتحاد الأوروبي دعمه لمرحلة الانتقال السياسي في السودان، معتبرا أنها توفر فرصة تاريخية للخرطوم نحو بناء دولة مسالمة ديمقراطية ومزدهرة.

وجاء هذا الموقف في بيان صدر عقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عقد اليوم الاثنين في بروكسل.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى لعب دور "شريك رئيس"

للسودان في مرافقة البلاد على طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي من أجل إنجاح عملية انتقالها إلى الديمقراطية.

وشدد على ضرورة أن ينخرط في المرحلة الانتقالية جميع فئات المجتمع السوداني، لا سيما النساء والشباب وسكان المناطق المهمشة والمتأثرة بالصراع.

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ووصف البيان السلطات المدنية الحالية

التي تدير المرحلة الانتقالية للبلاد بـ"الفعالة".

وأشارت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" إلى أن أوروبا تنظر إلى السودان على أنه عامل حاسم في ضبط الاستقرار والسلم في شمال أفريقيا وعموم القارة السوداء.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، استعداد بروكسل لتقديم مساعدات مالية بغية دعم العملية الانتقالية وتمكين الخرطوم من تحقيق أهداف المرحلة وتأييد الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.