قمة الخليج تبدأ أعمالها اليوم في الرياض

تبدأ، اليوم، أعمال القمة الأربعين لمجلس التعاون الخليجى فى العاصمة السعودية الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث ترأس السعودية القمة فى دورتها الحالية.

وبحث الملك سلمان بن عبدالعزيز جدول أعمال القمة مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى عبداللطيف الزيانى، حيث تولى الرياض اهتماماً كبيراً لأهمية التكتل الخليجى ضمن رؤيتها لاستقرار المنطقة.

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى قد بدأوا اجتماعهم، أمس، فى مقر منظمة مجلس التعاون الخليجى بالعاصمة الرياض لبحث ترتيبات انعقاد القمة على مستوى

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قادة الدول الذى يبدأ اليوم.. وسط مؤشرات تؤكد أن قضية المصالحة الخليجية تحظى باهتمام كبير فى جدول أعمال القمة.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى بمسيرة المجلس، وجهود قادة دوله لتعزيز العمل الخليجى المشترك وتوسيع مجالات التعاون والتكامل بين دول المجلس فى مختلف المجالات؛ تحقيقاً لتطلعات مواطنى دول المجلس وآمالهم فى مزيد من التواصل والترابط.

وأوضح أن انعقاد الدورة الأربعين

للمجلس الأعلى فى الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دليل ناصع على حرص القادة على انتظام عقد القمم الخليجية، حفاظاً على منظومة مجلس التعاون التى أكدت الأيام والأحداث أنها متماسكة، قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات، ومواصلة تحقيق الإنجازات التكاملية وفق الأهداف السامية لمجلس التعاون.

يذكر أن مجلس التعاون الخليجى هو منظمة إقليمية سياسية اقتصادية عسكرية مكونة من ست دول عربية تطل على الخليج العربى وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، وهى: المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، ومملكة البحرين. وتأسس مجلس التعاون الخليجى فى 25 مايو 1981 باجتماعه الأول الذى عقد فى الرياض.