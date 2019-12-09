قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارلله إن الكويت لم تنقطع عن التفاؤل بحل الأزمة الخليجية، وبأن خطوات المصالحة وقنوات إنهاء الخلاف تسير باتجاه إيجابي ووفق خطوات ثابتة ومتقدمة "ومتفائلون بان هذا الخلاف سيكون جزءا من الماضي في القريب". ومتقدمة "ومتفائلون بان هذا الخلاف سيكون جزءا من الماضي في القريب". وأضاف الجارلله خلال حضوره احتفال السفارة القطرية بالعيد الوطني القطري في الكويت اليوم الإثنين، إن ترشيح وزير المالية السابق د.نايف الحجرف لمنصب أمين عام

القطري في الكويت اليوم الإثنين، إن ترشيح وزير المالية السابق د.نايف الحجرف لمنصب أمين عام مجلس التعاون الخليجي بحث في الاجتماع الوزاري التحضيري بالرياض أمس وكان هناك اجماع عليه وسيرفع المجلس الوزاري التوصية لاعتمادها خلال القمة الخليجية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاؤل كويتي بحل الأزمة الخليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.