تفاؤل كويتي بحل الأزمة الخليجية

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارلله إن الكويت لم تنقطع عن التفاؤل بحل الأزمة الخليجية، وبأن خطوات المصالحة وقنوات إنهاء الخلاف تسير باتجاه إيجابي ووفق خطوات ثابتةومتقدمة "ومتفائلون بان هذا الخلاف سيكون جزءا من الماضي في القريب".
وأضاف الجارلله خلال حضوره احتفال السفارة القطرية بالعيد الوطنيالقطري في الكويت اليوم الإثنين، إن ترشيح وزير المالية السابق د.نايف الحجرف لمنصب أمين عام مجلس التعاون الخليجي بحث في الاجتماع الوزاري التحضيري بالرياض أمس وكان هناك اجماع عليه وسيرفع المجلس الوزاري التوصية لاعتمادها خلال القمة الخليجية.
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