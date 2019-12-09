إجراءات عزل ترامب تدخل أسبوعاً حاسماً وسط انقسام الكونجرس

تدخل إجراءات عزل دونالد ترامب مرحلة جديدة في الكونجرس الأميركي المنقسم هذا الأسبوع، إذ ستعقد اللجنة القضائية بمجلس النواب جلسة، اليوم الاثنين، من المتوقع أن تخرج باتهامات محددة ضد الرئيس الأميركي.

ويتهم الديموقراطيون ترامب بإساءة استخدام سلطاته وذلك بربطه المساعدات العسكرية لأوكرانيا وعقد قمة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زينليسكي بفتح كييف تحقيقاً حول منافسه السياسي جو بايدن.

ووصف ترامب التحقيق بأنه «خدعة» إلا أن الديموقراطيين يعتقدون، كما قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر، أن لديهم «أدلة قوية» تظهر أن ترامب وضع مصالحه السياسية الشخصية فوق مصلحة البلاد.

والأحد قال نادلر لشبكة «سي ان ان»، «لدينا قضية قوية»، مضيفاً «لو عرض هذا الملف على هيئة تحكيم، فإنّ حكماً بالإدانة سيصدر في غضون ثلاث دقائق».

وأطلق الديموقراطيون في نهاية سبتمبر إجراءات العزل بحق الرئيس الأميركي، مستندين إلى الغالبية التي يملكونها في مجلس النواب.

وأعلن دونالد ترامب براءته في هذه القضية، ويندد بما يصفه تحقيقاً غير دستوري و«مهزلة».

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وبعد نحو شهرين من التحقيق في غرفة الكونغرس الأولى، ستبدأ اللجنة القضائية في المجلس خلال الأسبوع الجاري بصياغة لوائح الاتهام ضدّ الملياردير الجمهوري.

وينطلق ذلك الاثنين باستماعها إلى ممثلين عن الكتلتين الديمقراطية والجمهورية، لتقدّم كل منهما استنتاجاتها عن التحقيق.

وغرّد دونالد ترامب الأحد أنّ هذه الجلسة ستكون «زائفة».

وسيعقد نادلر اجتماعاً مع اللجنة الاثنين للاستماع للأدلة من المحامين الديموقراطيين والجمهوريين من اللجنتين الاستخباراتية والقضائية.

وأعلن البيت الأبيض أنه لن يسعى للدفاع عن الرئيس أمام اللجنة.

ولم يكشف نادلر عن لائحة الاتهامات التي ستوجه إلى ترامب، إلا أنه من المتوقع أن تشمل إساءة استخدام السلطة والفساد وعرقلة سير أعمال الكونجرس والعدالة.

إلا أن نادلر قال إن الاتهام الرئيسي لترامب هو «السعي للتدخل الخارجي في انتخاباتنا عدة مرات في 2016 وفي انتخابات 2020، وأنه سعى إلى التغطية على ذلك.. ما يشكل تهديداً حقيقياً لنزاهة الانتخابات» التي ستجري في نوفمبر المقبل.

وصرح آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات والذي يدير التحقيق بشكل عام لشبكة «سي بي اس»، أن «هناك أدلة دامغة على أن الرئيس سعى إلى إجبار أوكرانيا على التدخل في انتخاباتنا» والأخطر من ذلك أنه «سعى إلى عرقلة التحقيق في ذلك».

ودعم معظم الجمهوريين ترامب أثناء التحقيق لعزله، وقالوا إنه لا يوجد دليل واضح ومباشر على أنه ضغط على أوكرانيا لتحقيق مكاسب سياسية.

وكتب النائب الجمهوري ستيف سكاليس على تويتر «لا توجد قضية قوية كافية لعزل» الرئيس «الأمر كله سياسي».

وبالنظر إلى الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب، فإنّ ترامب سيكون ثالث رئيس تصدر بحقه لوائح اتهام عن الكونجرس، بعد أندرو جونسون وبيل كلينتون.

واستقال الرئيس ريتشارد نيكسون قبل التصويت على عزله.