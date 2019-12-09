أردوغان يعرب عن استعداد تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الاثنين، عن استعداد تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في حال طلبت حكومة الوفاق ذلك.

وقال أردوغان لقناة تي.آر.تي الإخبارية الحكومية اليوم الاثنين إن بإمكان تركيا وليبيا القيام بعمليات استكشافية مشتركة في شرق البحر المتوسط بعد أن وقع البلدان اتفاقا بشأن الحدود البحرية.

كما قال إن تركيا ستشتري سفينة حفر جديدة لمواصلة الأنشطة في شرق البحر المتوسط، مضيفا أن أنقرة قد توسع العمليات إلى البحر الأسود أو المياه الدولية.

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وأعلن وزراء أوروبيون رفضهم اتفاق تركيا مع المجلس الرئاسي الليبي برئاسة فايز السراج على ترسيم الحدود البحرية, وأعرب الوزراء عن تضامنهم مع قبرص واليونان في وجه المحاولات التركية للسيطرة على مقدرات وثروات البحر المتوسط .

ووقعت حكومة الوفاق الليبية وتركيا، اتفاقيتن إحداهما حول التعاون الأمني وأخرى في المجال البحري، خلال لقاء جمع الرئيس فايز السراج ورجب طيب أردغان في إسطنبول، جدد خلاله الرئيس التركي استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق.

وخلال الأشهر الماضية، وبالتحديد منذ بداية العملية العسكرية في العاصمة طرابلس يوم 4 أبريل الماضي، نزلت تركيا بثقلها في دعم حكومة الوفاق وأرسلت عدداً كبيراً من شحنات الأسلحة والطائرات المسيّرة إلى قواتها لمساعدتها في مواجهة قوات الجيش الليبي، ما أدّى إلى تزايد حدّة الصراع الميداني بين طرفي النزاع، وذلك رغم القرار الدولي بحظر السلاح عن ليبيا.