كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محتجون يقطعون الطريق الرابط بين بغداد و محافظة كربلاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن المتوقع أن تشهد بغداد غداً توافد المتظاهرين القادمين من محافظات وسط وجنوب العراق إليها، للضغط على الحكومة وتصعيد موجة التظاهرات.
ويشهد العراق تظاهرات حاشدة في العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية، مطالبة برحيل الطبقة السياسية التي يتهمها المحتجون بالفساد ونهب ثروات البلاد، والتبعية لإيران، تسببت في مقتل أكثر من 450 شخصاً منذ الأول من أكتوبر، ودفعت رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى الاستقالة.
ودعت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الإثنين، رعاياها لتجنب مناطق المظاهرات والتجمعات التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية.
ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر مظاهرات ضخمة، يطالب خلالها المتظاهرين بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.
ودانت أمريكيا وعدد من الدول الأوروبية العنف ضد المتظاهرين الذي أدى إلى سقوط مئات القتلى وآلاف المصابين.