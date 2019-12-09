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العراق: اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين وسط مدينة كربلاء

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين وسط مدينة كربلاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:24 م

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بوابة الخليج 365

الخليج 365

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اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن العراقية ومتظاهرين، مساء الاثنين، حاولوا اقتحام مبنى الحكومة المحلية ومجلس المحافظة وسط مدينة كربلاء، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

ودعت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الإثنين، رعاياها لتجنب مناطق المظاهرات والتجمعات التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية.  

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر مظاهرات ضخمة، يطالب خلالها المتظاهرين بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.

ودانت أمريكيا وعدد من الدول الأوروبية العنف ضد المتظاهرين الذي أدى إلى سقوط مئات القتلى وآلاف المصابين.

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