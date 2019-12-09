كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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أخبار عاجلة الآن || روسيا تعتزم إنشاء قبة دفاع جوي في منطقتها القطبية

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أنها تعتزم إنشاء قبة دفاع جوي في منطقتها القطبية، عبر تسليح جميع وحداتها بالأسطول الشمالي هناك ببطاريات صواريخ إس-400. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || إيران تهدد تل أبيب

أعلنت إيران، أنّها سترد "ردا قاصما" على أي اعتداء من قبل إسرائيل، وعلّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي يوم أمس الأحد، على تهديدات تل أبيب الأخيرة بالقول: "دليل على ضعف وعجز. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الاتحاد الأوروبي يتهم إيران بانتهاك حرية التعبير

شدد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، على أن إيران تنتهك حرية التعبير وحقوق الفردية باستمرار.

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