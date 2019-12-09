كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تهديدات تل أبيب.. ايران "الرد سيكون قوياً وسيجعلهم يندمون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إيران، أنّها سترد "ردا قاصما" على أي اعتداء من قبل إسرائيل، وعلّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي يوم أمس الأحد، على تهديدات تل أبيب الأخيرة بالقول: "دليل على ضعف وعجز إسرائيل"، معتبراً أنّ "التهديدات تأتي بهدف تغطية الأزمات والمشاكل الداخلية التي تعاني منها قيادتها".

ووصف المتحدث، إسرائيل بأنها "كيان قائم على مدى 70 عاما على الاحتلال والتهديد والعدوان"، مشددا على أن إيران "لن تتوانى ولن تتردد لحظة واحدة في الدفاع عن البلاد وأمنها القومي وسترد ردا قويا وقاصما سيجعلهم يندمون على أي عدوان وتصرف أخرق".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد صرّح خلال مقابلة مع صحيفة "كوريير ديلا سيرا" الإيطالية، يوم السبت، أنّ تل أبيب ستكون مستعدة لقصف إيران من اجل وقف إمكانياتها المتعلقة بالأسلحة النووية.

وسألت الصحيفة كاتس: "هل يعتبر قصف إيران خيارا تدرسه إسرائيل؟"، ليرد عليها بالقول: "نعم، إنه خيار، لن نسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية أو الحصول عليها إذا كان التحرك العسكري هو السبيل المحتمل لوقف ذلك، فإننا سوف نسلكه".وقال كاتس في كلمته أمام مؤتمر حوار البحر المتوسط للسياسة الخارجية في روما، إنّه "حان الوقت" للدول الغربية والعربية أن "تشكل ائتلافا يردع إيران ويطلب منها وقف برامجها النووية".