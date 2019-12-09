كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متخصص بالشأن الليبي يكشف الأسماء المتورطة في السماح بنهب النفط الليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عبد الستار حتيتة، متخصص في الشؤون الليبية، عن الأسماء المتورطة في السماح بنهب النفط الليبي، موضحا أن هناك مسئولين في ليبيا يتعاون مع قطر لنهب الأموال النفطية الليبية.

وقال "حتيتة"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين إن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل الجماعات الإرهابية لتحقيق أهدافه ويحصل على تمويل للجماعات الإرهابية من النفط الليبي بعلم رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ووزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا ورئيس المصرف المركزي الصديق الكبير ومصطفى عبد الله صنع الله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية.

ونوه متخصص في الشؤون الليبية إلى أن تركيا وقطر تتعاونان مع التنظيم الدولي للإخوان لممارسة الألاعيب في ليبيا، لافتا إلى أن البلدين محور الشر في المنطقة.

وأكمل:"تركيا وقطر بدأتا تشعران بالخسارة في ليبيا بعد أن هزم الجيش الوطني الليبي والميليشيات في بنغازي، والقبض على الإرهابي هشام عشماوي"، لافتًا إلى "عشماوي" قطر وتركيا كلفته بتكوين ما يسمى" جيش مصر الحر" وتجميع الجيش من ميليشيات إرهابية من جنسيات مختلفة.

