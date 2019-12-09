كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متخصص بالشأن الليبي: المجتمع الدولي يحاول أن يستفيد من الأزمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد الستار حتيتة، متخصص في الشؤون الليبية، إن تركيا تخصص جزءا من الأسلحة التي ترسلها إلى ليبيا لإثارة القلاقل في مصر، مشيرًا إلى أن النظام التركي يستغل جماعة الإخوان الإرهابية وداعش وبقية الجماعات والتنظيمات الإرهابية في تنفيذ الأجندة التركية في ليبيا".



وأضاف "حتيتة"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن المجتمع الدولي يحاول أن يستفيد من الأزمة الليبية، والشعب الليبي في ذيل الاهتمامات الدولية".