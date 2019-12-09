كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متخصص بالشأن الليبي: المجتمع الدولي يحاول أن يستفيد من الأزمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال عبد الستار حتيتة، متخصص في الشؤون الليبية، إن تركيا تخصص جزءا من الأسلحة التي ترسلها إلى ليبيا لإثارة القلاقل في مصر، مشيرًا إلى أن النظام التركي يستغل جماعة الإخوان الإرهابية وداعش وبقية الجماعات والتنظيمات الإرهابية في تنفيذ الأجندة التركية في ليبيا".
ونوه إلى أن تركيا تحاول استغلال الأرض في ليبيا لأثارة الفوضى في مصر منذ سقوط نظام معمر القذافي، متابعًا: "مصر أطلقت سراح الإرهابي شعبان هدية في أواخر 2013، هذا الإرهابي بعد أن خرج من مصر أخذته المخابرات التركية وجعلته مسئول عن تصدير النفط والغاز الليبي إلى أوروبا بالتعاون مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج".
وأضاف "حتيتة"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن المجتمع الدولي يحاول أن يستفيد من الأزمة الليبية، والشعب الليبي في ذيل الاهتمامات الدولية".
ونوه إلى أن تركيا تحاول استغلال الأرض في ليبيا لأثارة الفوضى في مصر منذ سقوط نظام معمر القذافي، متابعًا: "مصر أطلقت سراح الإرهابي شعبان هدية في أواخر 2013، هذا الإرهابي بعد أن خرج من مصر أخذته المخابرات التركية وجعلته مسئول عن تصدير النفط والغاز الليبي إلى أوروبا بالتعاون مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج".