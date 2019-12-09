أبناء سخنين يتلقى خسارة خارجية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تلقى فريق اتحاد أبناء سخنين خسارة خارجية غير مستحقة أمام هبوعيل رمات هشارون بهدف مقابل لا شيء، ضمن ختام مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد رمات هشارون، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 67 جاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح أصحاب الأرض.

ووصل الفريق السخنيني إلى فرص تهديفية محققة خلال مجريات المباراة، إلا أن الحظ لم يحالفه في ترجمة أي منها إلى داخل مرمى الفريق الخصم.

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ومن أبرز ما شهدته المباراة، طرد لاعب اتحاد أبناء سخنين، نغويما، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد فريق اتحاد أبناء سخنين عند 18 نقطة وهو يحتل المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف الفريق السخنيني في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل أشكلون يوم الجمعة القادم.