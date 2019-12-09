حادث طرق في النقب: مصرع شخصين وإصابة آخرين بجروح حرجة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب آخران بجروح بالغة الخطورة، في حادث طرق وقع على شارع 25، قرب قرية أبو تلول شرق مدينة بئر السبع، مساء اليوم، الإثنين.

وأقرت الطواقم الطبية وفاة شخصين في العشرينات من عمرهما فور وصولها إلى موقع الحادث، فيما قالت إنها تعمل على نقل آخرين أصيبا بجروح "بالغة الخطورة" إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.

وذكرت الشرطة أن التحقيقات الأولية بيّنت أن الحادث وقع ذاتيًا نتيجة انقلاب المركبة، فيما أشارت إلى أنها باشرت التحقيق في الملابسات.

يتبع...