القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب آخران بجروح بالغة الخطورة، في حادث طرق وقع على شارع 25، قرب قرية أبو تلول شرق مدينة بئر السبع، مساء اليوم، الإثنين.
وأقرت الطواقم الطبية وفاة شخصين في العشرينات من عمرهما فور وصولها إلى موقع الحادث، فيما قالت إنها تعمل على نقل آخرين أصيبا بجروح "بالغة الخطورة" إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.
وذكرت الشرطة أن التحقيقات الأولية بيّنت أن الحادث وقع ذاتيًا نتيجة انقلاب المركبة، فيما أشارت إلى أنها باشرت التحقيق في الملابسات.
يتبع...
كانت هذه تفاصيل خبر حادث طرق في النقب: مصرع شخصين وإصابة آخرين بجروح حرجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.