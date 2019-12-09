العراق يودع غرب اسيا لكرة السلة من الباب الصغير

رياضة 2019-12-09 | 19:48 1,177 مشاهدة ودع منتخب العراق بطولة غرب آسيا لكرة السلة للسيدات تحت 16 عاما، بعدما تلقى خسارة جديدة كانت هذه المرة امام لبنان في الجولة الثانية. المواجهة التي اجريت على صالة الفيحاء في دمشق، انتهت بفوز لبنان بنتيجة 60-42. وتلقى الفريق العراقي خسارة ثقيلة امس الاحد، امام نظيره السوري بنتيجة 60-16. وتقام البطولة بمشاركة منتخبات سوريا والعراق ولبنان.



وتعود البطولة إلى صالات كرة السلة السورية بعد عشر سنوات من الانقطاع عن استضافتها. وتعود البطولة إلى صالات كرة السلة السورية بعد عشر سنوات من الانقطاع عن استضافتها.

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