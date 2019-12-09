الرئيس السوري: الغزو التركي لبلادنا يتناقض مع مبدأ سيادة بلادنا

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده ستخرج من الحرب أكثر قوة، مشيراً إلى ما حققه الجيش السوري من تقدم كبير في الحرب ضد الإرهاب.



وقال الأسد، خلال مقابلة مع تلفزيون Rai news 24 الإيطالي: "إن الغزو التركي لبلادنا يتناقض مع مبدأ السيادة السورية"، مؤكداً رفضه أي تفاوض مع نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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وتابع الرئيس السوري قائلاً: "لن أشعر بالفخر إذا تعين عليّ ذلك يوماً ما؛ بل سأشعر بالاشمئزاز من التعامل مع مثل هذا النوع من الإسلاميين الانتهازيين.. ليسوا مسلمين، بل إسلاميين، وهذا مصطلح آخر، مصطلح سياسي".

ودعا الأسد الدول، التي تتدخل في الأزمة السورية، إلى التوقف عن هذا التدخل وكذلك التوقف عن انتهاك القانون الدولي والتزام الجميع به، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على وضع الشعب السوري.

وبيّن الأسد أنه منذ بداية الرواية المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، أكدت سوريا أنها لم تستخدمها وأن التسريبات الأخيرة حول تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تثبت أن كل ما قالته سوريا على مدى السنوات القليلة الماضية كان صحيحاً، وأنها كانت محقة، وهم كانوا مخطئين.

وأكد الأسد أن ما فعلته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هو فبركة وتزوير لتقرير بشأن استخدام الكيميائي.