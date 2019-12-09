شكرا لقرائتكم خبر عن باريس: لقاء بين بوتين وزيلينسكي لإنهاء الحرب في أوكرانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس)

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمرة الأولى اليوم (الإثنين) في إطار قمة باريس التي تعد فرصة غاية في الأهمية لوضع حد للنزاع المستمر منذ خمس سنوات في شرق أوكرانيا.

وجلس بوتين وزيلينسكي وجهاً لوجه على طاولة مستديرة إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لبدء الاجتماع بين الأطراف الأربعة في قصر الإليزيه.

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ويأمل دبلوماسيون بأن تساعد القمة على تعزيز الثقة بين بوتين وزيلينسكي.

وقتل الآلاف ونزح مليون شخص منذ بدأ مسلحون مؤيدون لروسيا في شرق أوكرانيا مسعاهم الانفصالي في العام 2014 ما تطور إلى نزاع عمّق من عزلة روسيا.

وسيطر الانفصاليون على منطقتي دونيتسك ولوغانسك بعد وقت قصير من ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وأكّد دبلوماسيون أنّ قضية القرم، المسألة التي عزّزت من شعبية بوتين داخلياً لكنّها أدت لفرض عقوبات دولية على روسيا، غير مطروحة على الطاولة في القمة.