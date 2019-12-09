شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عناصر حوثية في الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الحديدة) قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أثناء محاولة تسللهم اليوم (الإثنين) جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن. وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن قوات الجيش الوطني اليمني رصدت مساء اليوم محاولة تسلل مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران باتجاه مواقع جنوب مديرية التحيتا. واستهدفت قوات الجيش اليمني المجموعة الحوثية وأحبطت محاولتها، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.



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