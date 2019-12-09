شكرا لقرائتكم خبر عن الديموقراطيون يستعرضون حيثيات عزل ترمب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

استعرض الديموقراطيون حيثيات القضية التي قد تفضي لمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال جلسة، اليوم (الإثنين)، في وقت يستعدون لإصدار تهم رسمية بحقه.

وبعد أربعة اشهر من إطلاق مبلّغ التحقيق بشأن ترمب للاشتباه بسعيه للحصول على خدمات سياسية غير مشروعة من أوكرانيا، أشار الديموقراطيون إلى وجود أدلة واضحة ضده تتعلق بالرشى واستغلال السلطة وعرقلة التحقيق.

ويواجه ترمب تصويتًا بات شبه مؤكد خلال الأسابيع المقبلة قد يجعل منه الرئيس الأمريكي الثالث الذي تتم محاكمته.