شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: محاكمة رفعت الأسد في قضية «الإثراء غير المشروع» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس)

بدأت اليوم (الإثنين) في العاصمة الفرنسية باريس محاكمة رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد في قضية «إثراء غير مشروع» للإشتباه بأنه بنى إمبراطورية عقارية في فرنسا من أموال عامة سورية.

ولم يحضر رفعت الأسد (82 عاماً) الشقيق للرئيس السوري السابق حافظ الأسد، والمقيم في بريطانيا، إلى المحكمة.

وأرجع محاموه غيابه عن الجلسة إلى مشاكل صحية مبرزين شهادة طبية لدعم قولهم. وأكد بيار كورنو-جانتيي أحد محاميه أمام المحكمة «نصحه أطباؤه بتفادي أي وضع مرهق».

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وأسف محامي منظمة مكافحة الفساد «شيربا» المقدمة للدعوى فنسنت برينغارث لغياب الأسد عن الجلسة.

وكان رفعت الأسد أحد الأركان السابقين لنظام دمشق، وقائد «سرايا الدفاع» وهي قوات خاصة كان لها دور أساسي في الهجوم المدمر على مدينة حماه بوسط سورية عام 1982.

وهذا العام أمر القضاء الفرنسي بمحاكمته بتهمة غسيل الأموال عن طريق بناء امبراطورية عقارية بقيمة 90 مليون يورو (99,55 مليون دولار) في فرنسا.

والمحاكمة المتوقع أن تستمر حتى 18 ديسمبر، تتعلق بـ«تبييض أموال في إطار عصابة منظّمة» للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016.