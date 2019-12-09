سفير السعودية في مصر: توجه المستثمرين لزيادة ضخ الأموال في مصر

أعلن سفير السعودية في مصر أسامة نقلي، خلال مشاركته في جلسة أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، ان "هناك توجها من المستثمرين السعوديين لزيادة استثماراتهم في ​القطاع الخاص​ المصري خلال المرحلة الحالية"، مشيراً الى أن "الأهم من الاستثمارات الحكومية المتبادلة هو القطاع الخاص".

بدوره أكد رئيس اتحاد الصناعات في مصر محمد السويدي، عن "وجود مشكلات تواجه بعض المستثمرين السعوديين، بذلت ​الحكومة​ جهودا لحلها، وهناك عدد آخر من المشكلات نتطلع لسرعة حلها، خاصة أن ذلك سيسهم في ضخ استثمارات جديدة من المستثمرين السعوديين، الذين يشاهدون حاليا ما يحدث في مصر من طفرة كبيرة بمختلف القطاعات، ويرغبون بالمشاركة باستثماراتهم فيها".